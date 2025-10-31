Atlético-MG não terá dupla titular para a partida contra o Inter

No próximo domingo (2), o Atlético enfrenta o Internacional no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com dupla titular da equipe.

No próximo domingo (2), o Atlético enfrenta o Internacional no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com dupla titular da equipe.

continua após a publicidade

O treinador atleticano tem os desfalques de Guilherme Arana e Gustavo Scarpa para o jogo. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Scarpa vai para a segunda partida fora, pela Sul-Americana na última terça (28) também estava suspenso. Para vaga de Arana, Caio é o substituto imediato, já na posição do camisa 10 do Galo, que joga pela ala direita, podem entrar Saravia, Natanael ou até mesmo um jogador de meio campo.

Além deles Sampaoli segue com quatro atletas lesionados no departamento médico do Atlético. Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

continua após a publicidade

Por outro lado, Fausto Vera cumpriu suspensão e está de volta. O jogador fez uma excelente partida contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana e foi bastante elogiado. A tendência é que inicie jogando contra o Inter.

Fausto Vera contra o del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Situação do Atlético no Brasileiro

O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena MRV, na última partida pelo Brasileirão. O jogo teve um fato curioso, o gol mais rápido da competição. Alan Franco marcou com apenas 22 segundos de jogo após roubada de bola na saída de jogo do time cearense.

continua após a publicidade

O Galo ocupa a 13° colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O time está cinco pontos à frente do Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento.