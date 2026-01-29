AO VIVO: Assista à apresentação de Mateo Cassierra, novo atacante do Atlético-MG

O Atlético apresenta oficialmente nesta quinta-feira (29), o atacante Mateo Cassierra. O jogador concede entrevista coletiva a partir das 16h. Acompanhe ao vivo todos os detalhes:

O Atlético apresenta oficialmente nesta quinta-feira (29), o atacante Mateo Cassierra. O jogador concede entrevista coletiva a partir das 16h. Acompanhe ao vivo todos os detalhes:

continua após a publicidade

O Atlético anunciou oficialmente nesta na última sexta-feira (23) a contratação do atacante colombiano Mateo Cassierra. O jogador de 28 anos assinou contrato de 4 anos com o clube mineiro.

Cassierra não vinha participando dos treinamentos do Zenit desde o retorno das férias e já mantinha negociações com o Atlético desde as últimas semanas. Após o acerto, o jogador desembarcou em Belo Horizonte na última quarta-feira (21) para realizar os exames médicos e assinar com o Galo.

continua após a publicidade

O colombiano chega para reforçar a posição de centroavante, considerada uma das carências do elenco atleticano, e que a diretoria buscava preencher há algum tempo. Cassierra é o sexto reforço do clube na atual janela de transferências, que já contou com as chegadas de Renan Lodi, Alan Minda, Maycon, Preciado e Victor Hugo.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem é Mateo Cassierra, novo atacante do Atlético?

Mateo Cassierra é um atacante colombiano de de 28 anos de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.

continua após a publicidade

Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.

Mateo Cassierra, novo atacante do Atlético em treinamento na Cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

+Aposte nos jogos do Atlético no Campeonato Mineiro e Brasileirão

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.