Atlético-MG não perde para o Ceará em casa há mais de 15 anos

Neste sábado (24), o Atlético recebe o Ceará às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca voltar para o caminho das vitórias no Brasileirão e conta com retrospecto favorável em casa contra a equipe cearense.

O Galo não perde para os cearenses jogando em seus mandos há 15 anos, a última derrota foi em 2010. A verdade é que de lá pra cá não foram muitos confrontos, em vários anos o vozão estava na segunda divisão e os times acabaram sem se encontrar. Desde então, foram seis jogos entre os dois alvinegros, com quatro vitórias dos mineiros e dois empates.

Confira os jogos da invencibilidade do Galo:

02/10/2011 – Campeonato Brasileiro (Série A)

Atlético-MG 1 x 1 Ceará

Atlético-MG 1 x 1 Ceará 13/06/2018 – Campeonato Brasileiro (Série A)

Atlético-MG 2 x 1 Ceará

Atlético-MG 2 x 1 Ceará 29/09/2019 – Campeonato Brasileiro (Série A)

Atlético-MG 2 x 1 Ceará

Atlético-MG 2 x 1 Ceará 16/08/2020 – Campeonato Brasileiro (Série A)

Atlético-MG 2 x 0 Ceará

Atlético-MG 2 x 0 Ceará 09/10/2021 – Campeonato Brasileiro (Série A)

Atlético-MG 3 x 1 Ceará

Atlético-MG 3 x 1 Ceará 09/10/2022 – Campeonato Brasileiro (Série A)

Atlético-MG 0 x 0 Ceará

Atlético e Ceará pelo brasileirão 2021 (Foto: Reprodução)

Situação dos times no Brasileirão

O time mineiro chega após uma derrota no último jogo do Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu por 1 x 0 para o Corinthians na Neo Química Arena em um jogo onde teve grande fragilidade defensiva, permitindo o timão chegar com facilidade e pouca criatividade ofensiva, sem grandes chances de perigo ao gol corintiano.

Já o Vozão, chega também chega de uma derrota, para o Botafogo por 2 a 0 na noite do último domingo (19), na Arena Castelão. O time teve muitas finalizações mas poucas com direção ao gol; precisão na hora de finalizar vem sendo um problema para a equipe de Léo Condé, que possui atualmente o sexto pior ataque deste Brasileirão.