Hulk atinge nova marca pelo Atlético-MG em jogo contra o Maringá

Hulk segue fazendo história pelo Atlético-MG. Na goleada contra o Maringá nessa quarta-feira, o atacante chegou a 250 jogos com a camisa do Galo.

O casamento entre Atlético e Hulk começou em 2021. O atacante chegou ao Galo com status de estrela, mas não conseguiu demonstrar isso no começo. O camisa sete demorou a engatar, tendo atuações ruins com a camisa atleticana, pensando até mesmo em deixar o clube.

Convencido pela esposa, Hulk optou por seguir no Atlético. Aos poucos, o atacante foi se encontrando no clube e se tornando uma figura importante para o time. Conquistou o Campeonato Mineiro no começo da temporada e ajudou o Galo a classificar em primeiro do grupo na Libertadores.

O final do ano, todos sabem como foi, o Atlético conquistou três títulos, o Mineiro, a Copa do Brasil e o tão sonhado Brasileirão, após 50 anos. Além disso, o clube chegou na semifinal da Copa Libertadores, quase eliminando o Palmeiras, que se tornaria o campeão daquela edição. Hulk foi o principal nome do Galo em todas as competições, e já entrou para a galeria de ídolos logo no primeiro ano.

Os anos se passaram e Hulk seguiu extremamente decisivo. Em 2022, o Galo conquistou a SuperCopa do Brasil, com gols de Hulk no tempo normal e na disputa de pênaltis.

No Campeonato Mineiro, Hulk foi campeão em todos os que disputou, tendo cinco títulos da competição. São oito troféus conquistados pelo atacante desde que chegou ao Galo.

Agora, Hulk alcança a marca de 250 partidas com a camisa atleticana. Além disso, são 125 gols marcados, gerando uma média de um gol a cada duas partidas.

Hulk (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Top 10 histórico

Com a camisa do Atlético, Hulk marcou 125 gols e está na 11ª colocação de maiores artilheiros da história do clube, empatado com Nílson.

Caso marque novamente, o atual camisa sete do Galo subiria uma posição e empataria com Nívio, que possui 126 tentos com a camisa atleticana e ocupa a 11ª posição.

Lista de maiores artilheiros do Galo

1°- Reinaldo com 255 gols

2°- Dadá Maravilha com 211 gols

3°- Mário de Castro com 195 gols

4°- Guará com 168 gols

5°- Lucas Miranda com 152 gols

6°- Said com 142 gols

7°- Guilherme com 139 gols

8°- Ubaldo com 135 gols

9°- Marques com 133 gols

10°- Nívio com 126 gols

11°- Hulk e Nílson com 125 gols

Números na temporada

Nesta temporada do Atlético, Hulk é o artilheiro da equipe. O camisa sete atuou em 22 partidas e marcou 11 vezes, além de duas assistências.

Hulk vem tendo minutos preservados na temporada. O atacante não tem atuado em todas as partidas do Galo, com Cuca deixando o camisa sete fora até de viagens, para fazer reforço muscular em Belo Horizonte.

O camisa sete teve uma lesão no fim do Campeonato Mineiro, que o tirou dos gramados por cerca de um mês.