Atlético-MG inicia semana à espera do atacante Hulk

A semana de estreia do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, sábado (29), às 18h30, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, começa com a expectativa quanto às condições físicas do atacante Hulk, que se recupera de contusão na coxa direita. O jogador, nesta segunda-feira (24), prosseguiu a transição do departamento médico para o campo: participou de parte do treino da manhã, na Cidade do Galo, com os companheiros e depois treinou fisicamente em separado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O técnico Cuca está confiante no aproveitamento de Hulk contra o Grêmio:

- Teremos o retorno do Hulk. Opções boas de velocidade, por dentro ou por fora. Scarpa como armador. Essa semana iremos treinar bem, para entrosar a equipe e começar o campeonato com força máxima – afirmou o treinador.

O atacante Júnior Santos também está na transição, mas, como vem de um tempo maior sem jogar, o retorno pode demorar mais um pouco. Por causa de contusão na panturrilha direita, o ex-jogador do Botafogo não joga desde 12 de fevereiro.

continua após a publicidade

No jogo-treino de sábado (22), contra o sub-20 do Coimbra Porto, Cuca fez algumas observações na equipe titular. O volante Gabriel Menino, por exemplo, trocou de posição com o lateral-direito Natanael.

- A gente ganha uma dinâmica maior no meio-campo. Uma segurança também com o Menino na lateral. O Menino foi até convocado à Seleção Brasileira nessa posição. E são situações que podem ocorrer durante as partidas. Por isso que a gente treina – explicou o treinador.

continua após a publicidade

Cuca se referiu à convocação de Gabriel Menino para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite em 2020, quando o jogador tinha apenas 19 anos e atuava pelo Palmeiras na ala direita.

Gabriel Menino está disposto a atuar na lateral direita com Cuca

Titular absoluto do Atlético-MG, volante Gabriel Menino pode atuar na lateral (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Gabriel Menino vê com naturalidade a possibilidade de jogar na lateral direita:

- Eu já tinha deixado uma pulga na mente dele, que se ele precisasse de um lateral-direito, estaria à disposição. Nessa semana, ele veio falar comigo que me dará mais oportunidades na lateral direita, e eu vou tentar agarrar o máximo possível – disse o volante do Atlético-MG.

Outra mudança feita por Cuca no treino foi por causa da ausência do volante Alan Franco, que está na Seleção Equatoriana.

- Sem o Franco, pedi para o Rubens fazer a função com o Menino. Ele tem essa pegada e marcação. O (Fausto) Vera na segunda etapa foi o resgate do time, foi muito bem. Passa para nós uma confiança, porque sabemos que podemos contar com ele – comentou o técnico do Atlético-MG.