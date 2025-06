Atlético-MG fará jogo treino contra Paulista na Arena MRV

O Atlético-MG segue a preparação para enfrentar o Internacional na próxima quinta-feira (12), pelo Brasileirão, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília). O Galo anunciou nesta quinta que antes fará um jogo treino contra o Paulista, neste sábado, na casa atleticana, para ajudar na preparação.

A atividade será às 10h, na Arena MRV, sem presença da torcida e nem da imprensa. O jogo treino foi feito para que jogadores que pouca intimidade com o gramado do estádio se sintam mais a vontade, entre eles está Dudu.

Alguns nomes já estão certos como desfalque. Junior Alonso, Ivan Román e Alan Franco foram convocados e estão as respectivas seleções. Já Arana, Cuello, Caio Maia e Cadu estão no DM do clube.

Antes do jogo-treino, o Atlético fez um treino na parte da manhã desta quinta. Nesta sexta, o Galo também irá treinar pela manhã.

Cuca havia falado sobre

Após a vitória contra o Ceará nesse domingo, Cuca falou sobre o planejamento do Galo neste período sem jogos. A equipe folga nesta segunda e na terça, para depois retornar as atividades.

Mas o que mais chamou a atenção foi que o treinador garantiu que o Atlético terá um jogo treino na Arena MRV neste sábado, para que quem pouco atua ter maior intimidade com o gramado, entre eles Dudu, que ainda não jogou.

- A gente para segunda e terça, porque a gente vai viajar, vamos chegar lá cinco, seis da manhã, vamos descansar segunda e terça, a quarta trabalha. Pretendo fazer um jogo treino lá na Arena, para alguns jogadores que ainda não conhecem o gramado, eles poderem se adaptar um pouquinho. Mais para quem não está jogando, isso lá no sábado já está programado. Mas a ideia é essa, dar um pouco de jogo para quem não está jogando, inclusive para o Dudu.