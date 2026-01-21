Atlético-MG está escalado para enfrentar o América-MG pelo Campeonato Mineiro

O Atlético está escalado para encarar o América pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (21) às 21h30 na Arena Independência.

Para a partida, Sampaoli vai com os atletas principais, mas com algumas mudanças em relação ao último jogo. O treinador promoverá a estreia de Preciado e Victor Hugo que foram apresentados oficialmente na última segunda-feira (19) e ainda não tinham entrado em campo pelo Galo.

Como chegam as equipes?

A equipe atleticana chega pressionada após empatar as três primeiras partidas do Campeonato Mineiro e ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. No confronto mais recente, diante da Tombense, vários titulares fizeram sua estreia no ano e o Atlético atuou com força máxima pela primeira vez.

Mesmo assim, o desempenho ficou abaixo do esperado. O Galo apresentou um futebol pouco convincente, o que ampliou a preocupação às vésperas do início do Brasileirão. Com os três empates, o alvinegro soma três pontos e ocupa a terceira colocação do grupo A. O Galo precisa vencer para não se complicar nas rodadas finais da primeira fase e se classificar para as semifinais.

Já o Coelho, chega após empatar em 1 a 1 com o Itabirito. O técnico Alberto Valentim escalou uma equipe alternativa visando a partida contra o Galo e foi buscar o empate apenas nos acréscimos com gol de cabeça do zagueiro Nathan.

O Coelhão além do empate venceu as duas primeiras rodadas na competição e soma 7 pontos, liderando o grupo B.

Escalações de América e Atlético

América-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Ricardo Silva e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago Souza; Paulo Victor, Thauan e Gabriel Barros.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Preciado, Ruan, Vitor Hugo, Alonso; Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes, Reinier e Victor Hugo; Cuello e Rony

Ficha técnica

América-MG x Atlético-MG

4° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: quarta-feira (21) às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Independência (Belo Horizonte)

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Murillo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães