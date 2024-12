Atlético-MG se reúne com Luís Castro e aguarda resposta

O Atlético-MG deu mais um passo na busca pelo treinador da equipe na temporada 2025. A diretoria do clube se reuniu com o técnico português Luís Castro para apresentar o projeto e tentar convencê-lo a assumir o cargo agora em janeiro. O Atlético-MG aguarda a resposta do português, mas tem outros dois nomes em vista.

O diretor de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy, e o gerente do Centro de Informação do Galo (CIGA), Rodrigo Weber, participaram da conversa com Luís Castro, quando foi apresentado o projeto do clube, o planejamento para a próxima temporada e a esperada participação do treinador nesse plano. O procedimento foi o mesmo adotado na contratação do argentino Gabriel Milito.

Demitido em setembro pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Luís Castro continua recebendo cerca de R$ 2,5 milhões por mês, até junho e enquanto não acertar com outro clube. Isso é um empecilho para a contratação do português no momento.

Em recente entrevista, em Portugal, o treinador afirmou que não quer voltar a trabalhar no momento, apesar das várias propostas que tem recebido:

- Felizmente, desde que saí do Al Nassr, tem havido várias abordagens. Tenho falado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, de forma muito respeitosa com os clubes que fizeram essas abordagens de diferentes países do mundo. Aquilo que posso dizer neste momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho – afirmou o português.

Em 2023, Luís Castro trabalhou pela primeira vez no futebol brasileiro e se destacou com a excelente campanha do Botafogo no turno do Brasileiro. O técnico deixou o time carioca em julho para assumir o Al Nassr, e o desempenho da equipe caiu consideravelmente até a perda do título para o Palmeiras.

Sem treinador desde início do mês, Atlético-MG precisa definir logo substituto de Milito

O Atlético-MG está sem treinador desde o dia 4, quando Gabriel Milito acertou sua saída antecipada, após a derrota para o Vasco, na penúltima rodada do Brasileiro. O auxiliar-técnico permanente do clube, Lucas Gonçalves, dirigiu o time na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, que garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

➡️Atlético-MG terá novo patrocinador máster no uniforme de 2025

A um mês do jogo de estreia em 2025, o clássico contra o Cruzeiro, em Orlando, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, a prioridade do Atlético-MG é definir o nome do novo treinador. Apesar de manter algumas negociações, o clube somente poderá fechar o grupo de jogadores para a próxima temporada após a aprovação do técnico a ser contratado.

Cuca, com passagens vitoriosas pelo Atlético-MG, chegou a ser especulado, mas não teria unanimidade entre os dirigentes. A apresentação dos jogadores na Cidade do Galo está marcada para 8 de janeiro.