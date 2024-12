Atlético-MG acerta permanência do zagueiro Bruno Fuchs

O Atlético-MG anunciou, nesta quarta-feira (18), a compra do zagueiro Bruno Fuchs junto ao CSKA Moscow, da Rússia. O jogador estava emprestado até o fim deste mês e atingiu as metas estabelecidas no contrato para que a compra fosse realizada. Fuchs, de 25 anos, acertou sua permanência no Galo até dezembro de 2028.

Revelado pelo Internacional, Fuchs chegou ao Atlético-MG para a temporada de 2023, por empréstimo de um ano. Ao fim do contrato inicial, o clube conseguiu a renovação por mais um ano. Nesse segundo empréstimo, foram estipuladas metas a serem atingidas pelo zagueiro que obrigavam a compra de seus direitos. Com os gatilhos alcançados em 2024, o Atlético-MG fechou a compra e acertou contrato com o zagueiro por quatro temporadas.

Contusões atrapalharam desempenho de Fuchs no primeiro ano no clube

No primeiro ano com a camisa do Atlético-MG, Bruno Fuchs teve três contusões e disputou apenas 23 partidas. Em fevereiro de 2023, o zagueiro sofreu fratura no pé direito. Em junho, teve lesão muscular na coxa direita. E, em outubro, voltou a desfalcar o time por causa de outra lesão muscular, essa na coxa esquerda.

Na atual temporada, Fuchs alternou momentos como titular e reserva, sob comando de Luiz Felipe Scolari e Gabriel Milito. O zagueiro participou de 45 jogos, com dois gols (um no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, em 30 de março, na Arena MRV, na primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro) e duas assistências. Ao todo, são 68 jogos e dois gols pelo Atlético-MG.