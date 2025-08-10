menu hamburguer
Atlético-MG está escalado sem estrela para enfrentar o Vasco

Galo joga sem Hulk

Hulk em ação contra o Bucaramanga (Foto: Divulgação / Atlético-MG)
imagem cameraHulk em ação contra o Bucaramanga (Foto: Divulgação / Atlético-MG)
Pedro Miguel
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/08/2025
15:07
  • Matéria
  Matéria

O Atlético-MG enfrenta o Vasco neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto, que é válido pela 19ª rodada do Brasileirão, terá transmissão da Globo e do Premiere.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG
➡️ Atlético-MG derrota Flamengo nos pênaltis e avança às quartas

O Atlético está escalado com desfalques considerados titulares. O principal é Hulk, que ficou em Belo Horizonte por controle de carga. Saravia, Fausto Vera e Reinier também ficaram na capital mineira.

Escalação do Galo: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino, Alan Franco e Igor Gomes e Scarpa; Rony e Cuello.

Confira as informações do jogo entre Vasco x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan; Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino, Alan Franco e Igor Gomes e Scarpa; Rony e Cuello.

Restante da temporada

Agora, o Atlético está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, além do Brasileirão. No torneio continental, o Galo vai abrir a série contra o Godoy Cruz na próxima quinta-feira (14), pelas oitavas de final do torneio, na Arena MRV.

No Brasileirão, o Galo é o 10° colocado, mas com dois jogos a menos que boa parte das equipes. Já na Copa do Brasil, o Atlético espera o sorteio para conhecer o adversário das quartas de final.

Mas, no meio de tudo isso, uma coisa é certa. O Atlético vem para o restante da temporada muito mais fortalecido do que antes.

Cuello comemora gol do Atlético-MG contra o Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello comemora gol do Atlético-MG contra o Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

