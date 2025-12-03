Atlético-MG x Palmeiras: Arena MRV registra novo menor público da história

Na noite desta quarta-feira (3), o Atlético voltou a registrar o menor público da história da Arena MRV. A marca, que já havia sido superada na última partida contra o Flamengo, foi novamente reduzida, estabelecendo um novo recorde negativo de comparecimento.

Na noite desta quarta-feira (3) contra o Palmeiras, o Atlético voltou a registrar o menor público da história da Arena MRV. A marca, que já havia sido superada na última partida contra o Flamengo, foi novamente reduzida, estabelecendo um novo recorde negativo de comparecimento.

Estiveram presentes 13.878 torcedores para uma renda de R$ 535.000,17. Antes disso, contra o Rubro Negro o estádio contou com 18.321 adeptos.

Menores públicos da história da Arena MRV

Atlético x Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2025): 13.878

Atlético 1 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro de 2025): 18.321

Atlético 4 x 0 Maringá (Copa do Brasil de 2024): 19.853

Atlético 1 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro de 2024): 20.089

Atlético 2 x 1 Bragantino (Campeonato Brasileiro de 2025): 20.092

Atlético 2 x 1 Grêmio (Campeonato Brasileiro de 2024): 22.053

Chances de libertadores acabaram

O sonho que antes parecia apenas distante agora deixou de existir. As chances de o Atlético alcançar o G8, posição que ainda pode render vaga na Libertadores caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, acabaram.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, o São Paulo atingiu 51 pontos. O Galo, mesmo vencendo suas duas partidas restantes, apenas igualaria essa pontuação. Porém, no critério de desempate, o tricolor leva vantagem: já soma 14 vitórias, enquanto o time mineiro poderia chegar, no máximo, a 13.

Gustavo Scarpa em partida Galo x Palmeiras na Arena MRV nesta quarta feira (3) (Foto: Araceli Souza/Gazeta Press)

Protestos da torcida do Atlético

Na madrugada do último sábado, faixas com cobranças e protestos contra os donos da SAF do Galo foram colocadas no entorno da Arena MRV. Um dia antes, na sexta-feira, mensagens afixadas nas proximidades da sede de Lourdes também criticavam a atual gestão do clube.