Atlético-MG está escalado para enfrentar Palmeiras

O Atlético está escalado para uma das partidas mais difíceis da temporada até aqui. O Galo enfrenta o Palmeiras, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Cuca manda uma equipe muito parecida com a que derrotou o Bucaramanga por 1 a 0, na Sul-Americana. O atacante Dudu não poderá participar da partida em São Paulo. O jogador foi condenado pelo STJD a seis jogos de suspensão e multa, nesta sexta-feira, em razão das ofensas proferidas a Leila Pereira.

Escalação do Galo: Éverson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premire;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Fuchs, Gómez, Piquerêz e Aníbal; Lucas e Maurício; Felipe Anderson, Roque, Facundo.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Éverson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony.