Atlético-MG está escalado para enfrentar o North pelo Campeonato Mineiro
Galo está definido para a partida em Montes Claros
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético está escalado para encarar o North pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (14) às 19h na Arena Credinor.
Atlético-MG oficializa a contratação do atacante Alan Minda
Atlético Mineiro
Ingressos de Atlético-MG x Tombense estão à venda: veja preços e onde comprar
Atlético Mineiro
Famoso bloco de carnaval ganha processo contra o Atlético-MG na Justiça
Atlético Mineiro
Nesta partida o técnico Jorge Sampaoli não comandará o Atlético à beira do campo. Além dele, os principais jogadores do elenco também não viajaram para Montes Claros.
O treinador argentino ficou em Belo Horizonte, onde segue com alguns dos atletas realizando sessões de treinamento na Cidade do Galo. A equipe será dirigida pelo auxiliar técnico Diogo Alves.
Como chegam as equipes?
O Atlético estreou no Campeonato Mineiro com um empate por 1 a 1 diante do Betim, na Arena MRV. A equipe alvinegra dominou o primeiro tempo, abriu o placar e poderia ter ampliado a vantagem, encaminhando a vitória ainda na etapa inicial.
No entanto, voltou desligada para o segundo tempo e sofreu o gol de empate logo nos primeiros minutos. Apesar de manter maior volume de jogo e tentar o gol da vitória, o time comandado por Sampaoli encontrou dificuldades para criar chances claras, errou no último passe e esbarrou na forte marcação montada pelo Betim à frente de sua área.
O North também iniciou sua participação na competição com um empate. A equipe ficou no 0 a 0 com a URT, em Patos de Minas. Mesmo atuando fora de casa, o time de Montes Claros apresentou um bom desempenho e conseguiu somar um ponto na estreia.
Escalações de North e Atlético
North (Técnico: Kléberson Pereira)
Yago Oliveira; Lucas Mota, Bruno Bispo, Leonardo Gobo e Renan; Camacho, Evanderson, Clayton e Serginho; Tiago Marques e Ermel
Atlético-MG (Técnico: Diogo Alves)
Gabriel Delfim, Natanael, Junior Alonso, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello e Rony
Ficha técnica
North x Atlético-MG
2° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: quarta-feira (14) às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Credinor, Montes Claros
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: André Luiz Skettino
🚩 Assistentes: Felipe Allan e Ricardo Junio
📺 VAR: Emerson de Almeida
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias