Atlético Mineiro

Ingressos de Atlético-MG x Tombense estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam no próximo domingo (18) às 18h na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/01/2026
11:54
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético iniciou nesta quarta-feira (14) a venda de ingressos para a partida contra a Tombense pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (18), às 18h em jogo da segunda rodada do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Atlético iniciou nesta quarta-feira (14) a venda de ingressos para a partida contra a Tombense pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (18), às 18h em jogo da segunda rodada do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os preços dos bilhetes foram mantidos em relação ao último jogo em casa, iniciando em R$24,90 para sócios Galo na Veia. Além disso a promoção de preço único no setor Inter Norte também segue, ingressos a R$ 29,90. A comercialização tem início nesta quarta-feira (8) às 10h.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Abertura das vendas dos ingressos

14/1 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
14/1 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
14/1 – 17h: Prata
14/1 – 19h: Branco / Clubes
14/1 – 20h: GNV da Massa
15/1 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
15/1 – 9h: Público Geral
15/1 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
15/1 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Betim

Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 83,00

Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65

Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 102,00

Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Betim

Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 149,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 271,00

Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 347,00

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 364,00

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00

Torcida Visitante
Início: 15/1 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Clique aqui para comprar os ingressos

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

Torcida do Atlético na Arena MRV: (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Torcida do Atlético na Arena MRV: (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

