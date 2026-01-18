Atlético-MG está escalado com estreias para enfrentar a Tombense
Galo está definido em busca da primeira vitória no estadual
O Atlético está escalado para encarar a Tombense pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (18) às 18h na Arena MRV.
Para a partida, Sampaoli escalou o Galo com mais jogadores titulares do que vinha utilizando nas duas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Nessas partidas iniciais, o treinador optou por uma formação mista, com jovens das categorias de base mesclados a alguns atletas do elenco principal.
A mudança na escalação reflete a intenção do técnico argentino de dar ritmo e oportunidades aos principais jogadores que ainda não atuaram na temporada. O foco é a preparação especial visando o início do Campeonato Brasileiro, cuja estreia está marcada para o dia 28 contra o Palmeiras.
Como chegam Atlético e Tombense?
O Atlético chega para o duelo com a Tombense após empatar por 1 a 1 com o North, fora de casa. A equipe enfrentou dificuldades no primeiro tempo, saindo em desvantagem, mas reagiu na segunda etapa e conseguiu o empate com gol de Rony. Índio cumpre suspensão automática após expulsão.
A Tombense chega para o confronto após ser derrotada pelo Cruzeiro na última quarta-feira (14) por 2 a 1. A equipe sofreu com a forte atuação do adversário no primeiro tempo, terminando a etapa inicial perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, no entanto, conseguiu se reorganizar, diminuir a vantagem e chegou perto de empatar a partida.
Escalações de Atlético e Tombense
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Igor Gomes, Scarpa e Bernard; Hulk e Dudu.
Tombense (Técnico: Cristóvão Borges)
Mathues Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Rafinha, Dyego; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan
Ficha técnica
Atlético-MG x Tombense
3° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo (18) às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view) e GeTV (youtube).
🟨 Arbitragem: Daniel da Cunha Oliveira Filho
🚩 Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes
📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
