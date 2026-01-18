menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG está escalado com estreias para enfrentar a Tombense

Galo está definido em busca da primeira vitória no estadual

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/01/2026
17:05
Atlético está escalado contra a Tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético está escalado para a partida contra a Tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético está escalado para encarar a Tombense pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (18) às 18h na Arena MRV.
Atlético está escalado para encarar a Tombense pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (18) às 18h na Arena MRV.

Para a partida, Sampaoli escalou o Galo com mais jogadores titulares do que vinha utilizando nas duas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Nessas partidas iniciais, o treinador optou por uma formação mista, com jovens das categorias de base mesclados a alguns atletas do elenco principal.

A mudança na escalação reflete a intenção do técnico argentino de dar ritmo e oportunidades aos principais jogadores que ainda não atuaram na temporada. O foco é a preparação especial visando o início do Campeonato Brasileiro, cuja estreia está marcada para o dia 28 contra o Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como chegam Atlético e Tombense?

O Atlético chega para o duelo com a Tombense após empatar por 1 a 1 com o North, fora de casa. A equipe enfrentou dificuldades no primeiro tempo, saindo em desvantagem, mas reagiu na segunda etapa e conseguiu o empate com gol de Rony. Índio cumpre suspensão automática após expulsão.

A Tombense chega para o confronto após ser derrotada pelo Cruzeiro na última quarta-feira (14) por 2 a 1. A equipe sofreu com a forte atuação do adversário no primeiro tempo, terminando a etapa inicial perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, no entanto, conseguiu se reorganizar, diminuir a vantagem e chegou perto de empatar a partida.

Camisa do Atlético pronta para o jogo contra a tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Atlético pronta para o jogo contra a tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações de Atlético e Tombense

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Igor Gomes, Scarpa e Bernard; Hulk e Dudu.

Tombense (Técnico: Cristóvão Borges)
Mathues Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Rafinha, Dyego; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan

Ficha técnica

Atlético-MG x Tombense
3° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo (18) às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta)Premiere (pay-per-view) e GeTV (youtube).
🟨 Arbitragem: Daniel da Cunha Oliveira Filho
🚩 Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes
📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

