Atlético-MG está escalado com equipe ofensiva para enfrentar o Ceará

Neste sábado (25), o Atlético recebe o Ceará às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Sampaoli definiu os onze atletas que iniciam a partida em confronto direto na briga contra o rebaixamento.

Pensando no jogo de volta da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle na próxima terça-feira (29), Sampaoli fez algumas mudanças no time que começa a partida.

Na linha defensiva de três o treinador mandou a campo Junior Alonso, Vitor Hugo e Iván Roman que retorna ao time titular. No meio campo não tem Fausto Vera, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, com isso o setor e as alas serão formados por Caio, Alan Franco, Scarpa e Natanael. Já no ataque três jogadores, Biel, Dudu e Hulk, diferente do sistema de apenas dois ou até um que Sampaoli vinha utilizando.

Scarpa, camisa 10 do galo inicia jogando (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações dos times

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Vitor Hugo, Junior Alonso e Iván Román; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Caio e Natanael; Dudu, Hulk e Biel

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho

Ficha do jogo

Atlético-MG x Ceará

30° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (25) às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Como chegam Atlético e Ceará?

O Atlético chega após uma derrota no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu por 1 x 0 para o Corinthians na Neo Química Arena em um jogo onde teve grande fragilidade defensiva, permitindo o timão chegar com facilidade e pouca criatividade ofensiva, sem grandes chances de perigo ao gol corintiano. Após isso, ainda teve um empate em 1 a 1 no meio de semana contra o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da Sul-Americana.

O Ceará também chega de uma derrota, para o Botafogo por 2 a 0 na noite do último domingo (19), na Arena Castelão. O time teve muitas finalizações mas poucas com direção ao gol; precisão na hora de finalizar vem sendo um problema para a equipe de Léo Condé, que possui atualmente o sexto pior ataque deste Brasileirão.