Atlético-MG está escalado com equipe ofensiva para enfrentar o Ceará
A bola rola às 16h na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (25), o Atlético recebe o Ceará às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Sampaoli definiu os onze atletas que iniciam a partida em confronto direto na briga contra o rebaixamento.
Atlético-MG não perde para o Ceará em casa há mais de 15 anos
Atlético Mineiro
Parciais de público do Atlético-MG em jogo do Brasileiro e Sul-Americana; confira
Atlético Mineiro
Atlético-MG tem retorno de volante após 28 partidas fora por lesão
Atlético Mineiro
Pensando no jogo de volta da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle na próxima terça-feira (29), Sampaoli fez algumas mudanças no time que começa a partida.
Na linha defensiva de três o treinador mandou a campo Junior Alonso, Vitor Hugo e Iván Roman que retorna ao time titular. No meio campo não tem Fausto Vera, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, com isso o setor e as alas serão formados por Caio, Alan Franco, Scarpa e Natanael. Já no ataque três jogadores, Biel, Dudu e Hulk, diferente do sistema de apenas dois ou até um que Sampaoli vinha utilizando.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Escalações dos times
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Vitor Hugo, Junior Alonso e Iván Román; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Caio e Natanael; Dudu, Hulk e Biel
Ceará (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho
Ficha do jogo
Atlético-MG x Ceará
30° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado (25) às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Como chegam Atlético e Ceará?
O Atlético chega após uma derrota no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu por 1 x 0 para o Corinthians na Neo Química Arena em um jogo onde teve grande fragilidade defensiva, permitindo o timão chegar com facilidade e pouca criatividade ofensiva, sem grandes chances de perigo ao gol corintiano. Após isso, ainda teve um empate em 1 a 1 no meio de semana contra o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da Sul-Americana.
O Ceará também chega de uma derrota, para o Botafogo por 2 a 0 na noite do último domingo (19), na Arena Castelão. O time teve muitas finalizações mas poucas com direção ao gol; precisão na hora de finalizar vem sendo um problema para a equipe de Léo Condé, que possui atualmente o sexto pior ataque deste Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias