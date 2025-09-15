O Atlético-MG enviou imagens à polícia para ajudar na identificação dos torcedores envolvidos em um episódio de importunação e assédio contra a filha do goleiro Everson, de 13 anos, no estacionamento do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O camisa 22 do time mineiro afirmou que as ofensas não foram direcionadas a ele, mas exclusivamente à adolescente.

De acordo com informações divulgadas pelo GE, não houve contato físico entre os torcedores, a garota e o goleiro, mas a jovem foi alvo de agressões verbais.

As imagens foram encaminhadas à Delegacia de Eventos e à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, responsáveis pela apuração do caso.

continua após a publicidade

Everson relatou o caso nas redes sociais (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Relembre o caso

Após o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Santos, neste domingo (14), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Everson revelou que sua filha de 13 anos foi vítima de importunação e assédio sexual no estacionamento do estádio.

Em nota divulgada nas redes sociais, o goleiro do Galo destacou que as ofensas não foram dirigidas a ele, mas à sua filha.

— Hoje ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho todos os dias importunaram minha filha. Não foram ofensas a minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e porque não dizer sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não tem nada a ver com críticas de jogo, quão mais grave é atacar então, pessoalmente, uma criança. Fica aqui a minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune — disse Everson.

continua após a publicidade

O Atlético-MG também divulgou uma nota repudiando as ofensas e se comprometeu a auxiliar as autoridades na identificação dos responsáveis pelo ato.

— O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo. O clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV — finalizou.