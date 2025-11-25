menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG enfrenta o Flamengo em busca de quebrar tabu na Arena MRV

Fato ocorre desde a inauguração do estádio

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/11/2025
05:00
Atlético quer quebrar tabu contra o Flamengo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético e Flamengo em partida na Arena MRV (Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético enfrenta o Flamengo nesta terça-feira às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância da partida para o Galo em busca do objetivo na temporada, o clube mineiro quer quebrar um tabu contra o rubro negro que existe desde a inauguração do estádio em 2023.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético enfrenta o Flamengo nesta terça-feira às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância da partida para o Galo em busca do objetivo na temporada, o clube mineiro quer quebrar um tabu contra o rubro negro que existe desde a inauguração do estádio em 2023.

continua após a publicidade

O Atlético nunca venceu o Flamengo na Arena MRV, foram três encontros entre as equipes na "nova" casa do Galo. Além disso, o mengão saiu vitorioso em todas elas, juntamente com o Cruzeiro são as duas únicas equipes que bateram três vezes o Galo no estádio. Confira os confrontos:

Atlético 2 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 03/07/2024
Atlético 0 x 1 Flamengo - Final da Copa do Brasil - 10/11/2024
Atlético 0 x 1 Flamengo - Oitavas da Copa do Brasil - 06/08/2025

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Flamengo pode ser campeão na Arena MRV

O Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta rodada na Arena MRV, o qual seria o segundo título dos cariocas conquistado dentro da casa do Atlético. Ano passado (2024), o rubro negro levantou o troféu da Copa do Brasil batendo o Galo na final, diante de mais de 40mil atleticanos presentes no estádio.

Uma combinação de resultados deve acontecer para que o título se concretize nesta terça-feira. O Flamengo precisa vencer o Galo e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, que jogam no mesmo horário em Porto Alegre.

continua após a publicidade

Sendo assim, o rubro negro abriria uma vantagem de sete pontos (77) para o alviverde (70), com apenas duas rodadas restantes, e seis pontos no máximo em disputa. Outros resultado diferente, mantém a briga pelo título em aberto.

Flamengo levantando troféu da Copa do Brasil 2024 na Arena MRV (Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo)
Flamengo levantando o troféu da Copa do Brasil 2024 na Arena MRV (Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias