Atlético-MG enfrenta o Flamengo em busca de quebrar tabu na Arena MRV

O Atlético enfrenta o Flamengo nesta terça-feira às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância da partida para o Galo em busca do objetivo na temporada, o clube mineiro quer quebrar um tabu contra o rubro negro que existe desde a inauguração do estádio em 2023.

O Atlético nunca venceu o Flamengo na Arena MRV, foram três encontros entre as equipes na "nova" casa do Galo. Além disso, o mengão saiu vitorioso em todas elas, juntamente com o Cruzeiro são as duas únicas equipes que bateram três vezes o Galo no estádio. Confira os confrontos:

Atlético 2 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 03/07/2024

Atlético 0 x 1 Flamengo - Final da Copa do Brasil - 10/11/2024

Atlético 0 x 1 Flamengo - Oitavas da Copa do Brasil - 06/08/2025

Flamengo pode ser campeão na Arena MRV

O Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta rodada na Arena MRV, o qual seria o segundo título dos cariocas conquistado dentro da casa do Atlético. Ano passado (2024), o rubro negro levantou o troféu da Copa do Brasil batendo o Galo na final, diante de mais de 40mil atleticanos presentes no estádio.

Uma combinação de resultados deve acontecer para que o título se concretize nesta terça-feira. O Flamengo precisa vencer o Galo e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, que jogam no mesmo horário em Porto Alegre.

Sendo assim, o rubro negro abriria uma vantagem de sete pontos (77) para o alviverde (70), com apenas duas rodadas restantes, e seis pontos no máximo em disputa. Outros resultado diferente, mantém a briga pelo título em aberto.