Atlético-MG encara Fluminense sem “pedido da torcida” entre os relacionados
Sampaoli relacionou 23 atletas para a partida
Neste sábado (4), o Atlético enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra chega ao confronto com o objetivo de se afastar da parte inferior da tabela e engrenar na competição. Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores.
Ao longo da semana, os jovens atacantes Gabriel Veneno e Walyson Mosquito, promessas das categorias de base, treinaram com o elenco principal pela primeira vez, o que gerou expectativa na torcida quanto a uma possível convocação para o jogo. No entanto, ambos ficaram fora da lista de relacionados.
Com a má fase do setor ofensivo do Galo e o jejum de 12 jogos sem um atacante balançar as redes, o desejo da torcida por mudanças na frente tem crescido a cada rodada. A partir dessa escassez de gols e da falta de efetividade no ataque, a presença dos garotos nos jogos, passou a ser um clamor constante da Massa Atleticana, que vê neles uma possível solução para reverter o cenário.
Após o Atlético liberar a lista de relacionados para a partida sem a presença de Veneno e Mosquito, foi possível ver nas redes sociais novamente os pedidos pelos atletas.
Lista de relacionados do Atlético
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Laterais: Natanael, Saravia, Arana e Caio
Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan Tressoldi e Vitor Hugo
Meio-campistas: Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Reinier, Bernard e Scarpa
Atacantes: Biel, Dudu, Hulk, João Marcelo e Rony
Crias da base
Gabriel Veneno, de apenas 16 anos, é uma das principais promessas da base do Atlético-MG. Atacante de origem, atua preferencialmente pela ponta esquerda e se destaca pela velocidade, dribles curtos e rapidez na tomada de decisão.
Walyson Mosquito, de 17 anos, também é apontado como um dos grandes talentos das categorias de base do clube. Joga pelas pontas, com preferência pelo lado direito. Canhoto, chama atenção pelo forte jogo no um contra um, sendo eficiente tanto nos cortes para dentro quanto nas jogadas de linha de fundo.
