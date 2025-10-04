menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG encara Fluminense sem “pedido da torcida” entre os relacionados

Sampaoli relacionou 23 atletas para a partida

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 04/10/2025
13:35
Treino Atlético-MG Sampaoli
Sampaoli deixa meninos da base de fora dos relacionados

O Atlético enfrenta o Fluminense neste sábado (4), às 18h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, buscando se afastar da parte de baixo da tabela. Durante a semana, os jovens atacantes Gabriel Veneno e Walyson Mosquito treinaram com o elenco principal pela primeira vez, gerando expectativa na torcida. No entanto, ambos ficaram fora da lista de relacionados. Com a má fase do ataque e 12 jogos sem gols de um atacante, cresce entre os torcedores o clamor por mudanças e por chances às promessas da base.


Neste sábado (4), o Atlético enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra chega ao confronto com o objetivo de se afastar da parte inferior da tabela e engrenar na competição. Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores.

Ao longo da semana, os jovens atacantes Gabriel Veneno e Walyson Mosquito, promessas das categorias de base, treinaram com o elenco principal pela primeira vez, o que gerou expectativa na torcida quanto a uma possível convocação para o jogo. No entanto, ambos ficaram fora da lista de relacionados.

Com a má fase do setor ofensivo do Galo e o jejum de 12 jogos sem um atacante balançar as redes, o desejo da torcida por mudanças na frente tem crescido a cada rodada. A partir dessa escassez de gols e da falta de efetividade no ataque, a presença dos garotos nos jogos, passou a ser um clamor constante da Massa Atleticana, que vê neles uma possível solução para reverter o cenário.

Após o Atlético liberar a lista de relacionados para a partida sem a presença de Veneno e Mosquito, foi possível ver nas redes sociais novamente os pedidos pelos atletas.

Lista de relacionados do Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Laterais: Natanael, Saravia, Arana e Caio
Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan Tressoldi e Vitor Hugo
Meio-campistas: Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Reinier, Bernard e Scarpa
Atacantes: Biel, Dudu, Hulk, João Marcelo e Rony

Crias da base

Gabriel Veneno, de apenas 16 anos, é uma das principais promessas da base do Atlético-MG. Atacante de origem, atua preferencialmente pela ponta esquerda e se destaca pela velocidade, dribles curtos e rapidez na tomada de decisão.

Walyson Mosquito, de 17 anos, também é apontado como um dos grandes talentos das categorias de base do clube. Joga pelas pontas, com preferência pelo lado direito. Canhoto, chama atenção pelo forte jogo no um contra um, sendo eficiente tanto nos cortes para dentro quanto nas jogadas de linha de fundo.

