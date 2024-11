Atlético-MG é punido pelo STJD por confusão na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG foi condenado com perda de mando de campo em seis jogos, com conversão em portões fechados, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo é a confusão jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV.

Por outro lado, o clube já cumpriu a medida em duas partidas, e as três últimas poderão ser em pena socioeducativa (possibilidade de comparecimento de mulheres, crianças, adolescentes até 16 anos, idosos e deficientes nas partidas). O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (27), e a punição será cumprida em competições organizadas pela CBF.

Além dos portões fechados, o Galo terá de pagar multa de R$ 198 mil pelos incidentes. Ao total, foram seis denúncias contra o Atlético-MG: arremesso de objetos ao gramado, arremesso de quatro bombas, invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.

Por isso, o clube foi citado nos artigos 213, I (por duas vezes), II, III (por nove vezes) e §1º, além dos artigos 211 e 243-G, §2º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Atlético ainda estuda recurso da decisão.

Arena MRV interditada

No último dia 12, a Arena MRV foi interditada por conta os casos de violência ocorridos na final da Copa do Brasil. Desde então, o Atlético-MG precisou mandar duas partidas na Arena Independência, com portões fechados, contra Flamengo e Botafogo, ambas pelo Brasileirão.

