Após Atlético-MG ficar sem banho, Victor detona Conmebol: ‘Preocupada com bobagens’

O ex-goleiro e atual dirigente do Atlético Mineiro, Victor Bagy, não poupou críticas à Conmebol devido às condições enfrentadas pelo clube na altitude de Cusco, no Per, no empate em 0 a 0 diante do Cienciano.

Os banheiros do Estádio Inca Garcilaso de la Vega ficaram sem água, o que levou o elenco atleticano a deixar o local às pressas para tomar banho no hotel após a partida. Apenas o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva, que acabou sendo abreviada.

- A gente fala muito em evolução, em campeonato que melhora a cada ano e estamos retrocedendo para década de 60. É lamentável, triste. Segundo o pessoal do estádio, isso nunca aconteceu, mas vale a nossa insatisfação e a nossa indignação porque são coisas que não podem acontecer no futebol. A Conmebol sempre preocupada com pequenos detalhes, com bobagens e, com coisas elementares, às vezes passa despercebida - aponta Victor à rádio Itatiaia.

- Parece que o estádio todo está sem água e foi um problema geral. De toda forma, não pode acontecer. Um campeonato importante e internacional como este, não pode ter este tipo de situação. A Conmebol se preocupa com todos os detalhes, mas deixa passar aquilo que é trivial, como ter uma água e ter condições para poder atender sua equipe - completa.

Cienciano x Atlético-MG: como foi o jogo?

O Atlético-MG ficou no empate em 0 a 0 com o Cienciano terça-feira (1º), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana 2025. Com o resultado, as equipes levam um ponto cada na estreia pelo grupo H. O líder é o Caracas, da Venezuela, que derrotou o Iquique, do Chile, por 2 a 1.

Mesmo com o 0 a 0 no placar, o Galo teve oportunidades para fazer o gol da vitória em Cusco. Foram 16 finalizações da equipe mineira ao total, sendo cinco no alvo. Por sua vez, os mandantes chutaram 10 vezes, mas não fizeram Everson trabalhar.