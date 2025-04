Atlético-MG: Hulk lamenta empate na altitude e mira título da Sul-Americana

Hulk, capitão do Atlético-MG, avaliou o empate em 0 a 0 com o Cienciano na estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (1º). O atacante lamentou as dificuldades de jogar no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, a 3.400 metros acima do nível do mar.

— A gente não está acostumado, principalmente os primeiros 15, 20 minutos ali, até se adaptar. Quando a gente faz alguma ação ali, para recuperar o ar é mais difícil, leva muito tempo. Mas, fora isso, nós sabíamos da dificuldade, queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos — disse o jogador na saída de campo, em entrevista à "ESPN".

Hulk reclamou também da viagem.

— Jogo difícil, além da altitude, uma viagem muito cansativa que a gente pegou. A gente saiu do Rio Grande do Sul, do hotel, eram nove e pouca da manhã. Chegamos aqui, já eram 11 horas da noite do horário local, uma hora da noite no Brasil. Então, 14, 15 horas viajando é muito difícil. Mas, assim, o mais importante é que a gente lutou até o final, enfrentando essas dificuldades aí. Agora é voltar para casa e já pensar no São Paulo no Brasileiro — afirmou.

Atlético quer o título

Além de analisar o empate sem gols no Peru, Hulk falou em "sonho" de vencer a Copa Sul-Americana com o Galo. O camisa 7 ainda citou Rony e Alan Franco, únicos nomes do elenco que já conquistaram o torneio.

— É claro que quando a gente entra em qualquer competição, sempre é pensando no grande, pensando em ganhar, pensando em conquistar títulos. É o primeiro ano que a gente vai disputar a Sul-Americana junto com o Atlético aqui. Então, vai ser um sonho ganhar esse título. Só dois jogadores do nosso elenco que tem a Sul-Americana, acho que é o Rony e Allan Franco. Então, todo mundo está com esse gostinho, com essa vontade de realizar esse sonho de ganhar também. Começamos já num ambiente bem complicado, mas agora é bom para já voltar, retornar as forças. Temos dias para descansar agora, enfrentar o São Paulo e com a volta na Sul-Americana, pensar em fazer os pontos positivos em casa.

