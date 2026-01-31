Atlético-MG consegue virada e vence o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro
Galo saiu perdendo mas virou com Cuello, Reinier e Ruan no segundo tempo
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (31), o Atlético venceu o Pouso Alegre por 3 a 1 no Estádio Manduzão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. O Pousão saiu na frente ainda na primeira etapa, com gol de Gabriel Tota, mas o Galo reagiu no segundo tempo e garantiu a virada com gols de Reinier, Cuello e Ruan.
Atlético-MG oficializa empréstimo de Biel para o futebol saudita
Atlético Mineiro
Cassierra é apresentado pelo Atlético-MG e celebra sucesso da negociação ‘Só queria o Galo’
Atlético Mineiro
Hulk completa cinco anos no Atlético-MG em momento de reafirmação dentro de campo
Atlético Mineiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Como foi o jogo?
A partida começou de forma equilibrada, com as equipes se estudando e disputando a posse de bola, sem a criação de grandes oportunidades. A primeira chance clara do jogo surgiu apenas aos 20 minutos, com o Pouso Alegre, e foi fatal.
Em uma jogada iniciada com um lançamento longo da defesa, Gabriel Tota dominou com qualidade, girou e finalizou de fora da área, no ângulo de Éverson, marcando um golaço e abrindo o placar para o Pousão.
Após sofrer o gol, o Atlético se lançou ao ataque e passou a ter maior volume ofensivo, embora sem criar chances claras de imediato. A primeira oportunidade mais perigosa foi já no segundo tempo, e resultou no gol de empate. Aos 6 minutos Scarpa cruzou pelo alto, pela direita, e encontrou Reinier, que cabeceou com firmeza para deixar tudo igual no placar.
O Galo manteve a pressão e, dois minutos depois, chegou à virada. Cuello recebeu dentro da área, pela ponta esquerda, tentou o cruzamento para o meio, mas a bola desviou em Vitão e encobriu o goleiro Anderson, colocando o Atlético em vantagem.
Já nos minutos finais, o Atlético ampliou a vantagem e selou a vitória. O zagueiro Ruan avançou ao ataque, conduziu a bola como um atacante e finalizou colocado, decretando o triunfo por 3 a 1.
Próximos jogos de Pouso Alegre e Atlético
O Pouso Alegre volta a jogar no próximo sábado (7) contra o Democrata às 16h30 novamente no Estádio Manduzão pela 7° rodada do Mineiro. Já o Atlético, enfrenta o Bragantino na próxima quarta-feira (4) às 19h no Estádio Cícero de Souza em partida da 2° rodada do Brasileirão.
Ficha Técnica
Pouso Alegre 1 x 3 Atlético-MG
6° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
🥅 Gols: Gabriel Tota (20'/1°T), Reinier (6'/2°T), Cuello (9'/2°T), Ruan (41'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Tota, Xandão (PAF)
Reinier, Cuello (CAM)
🟥 Cartões vermelhos:
Pouso Alegre (Técnico: Danilo)
Anderson (Thiago Braga), Da Silva, Victão, Xandão e Nunes; Romarinho, Alexandre Pena, Magé (Thomás), Gabriel Tota, Jhonathan Kauan (Diego Porfírio) e De Paula (Nathan Palafoz)
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Preciado, Iván Román (Ruan), Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander (Cuello), Igor Gomes e Scarpa; Reinier e Cuello (Alan Minda)
🟨 Arbitragem: Ronei Candido Alves (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)
- Matéria
- Mais Notícias