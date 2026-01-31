Atlético-MG está escalado para enfrentar o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro

O Atlético está escalado para enfrentar o Pouso Alegre em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 16h30 no Estádio Manduzão.

O Atlético está escalado para enfrentar o Pouso Alegre em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 16h30 no Estádio Manduzão.

continua após a publicidade

Sampaoli optou por não levar a Pouso Alegre alguns de seus principais jogadores, que permaneceram na Cidade do Galo realizando treinamentos. Para o confronto, o treinador decidiu escalar uma equipe mista.

o Atlético precisa pontuar para seguir vivo na competição e manter chances de classificação para as semifinais do torneio. O Galo soma sete pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A.

continua após a publicidade

À frente do Alvinegro estão o Democrata, que também tem sete pontos, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais, e a URT, líder isolada do grupo com 11 pontos.

Vale lembrar que, no Campeonato Mineiro, apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas semifinais, além do melhor segundo colocado geral. No momento, essa posição pertence ao Pouso Alegre, vice-líder do Grupo B, também com sete pontos, mas à frente nos critérios de desempate em relação aos demais concorrentes.

continua após a publicidade

Vestiário do Atlético pronto para a partida contra o Pouso Alegre (reprodução Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após empatar por 2 a 2 com o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (28), na Arena MRV. Pelo Campeonato Mineiro, em seu compromisso mais recente, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 2 a 1.

Já o Pouso Alegre chega para a partida após uma dura derrota diante do North. No último sábado (25), o Pousão foi superado por 5 a 2 e acumulou o segundo revés consecutivo, já que, anteriormente, havia perdido por 4 a 3 para o Athletic.

+Aposte no Atlético contra o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Preciado, Iván Román, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Scarpa; Reinier e Cuello

Pouso Alegre (Técnico: Danilo)

Anderson, Da Silva, Victão, Xandão e Nunes; Romarinho, Alexandre Pena, Magé, Gabriel Tota, Jhonathan Kauan e De Paula

Pouso Alegre x Atlético-MG

6° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro às 16h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

🟨 Arbitragem: Ronei Candido Alves (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)