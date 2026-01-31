Atlético-MG está escalado para enfrentar o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro
A bola rola às 16h30 no Estádio Manduzão
- Mais Notícias
O Atlético está escalado para enfrentar o Pouso Alegre em jogo da 6° rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 16h30 no Estádio Manduzão.
Sampaoli optou por não levar a Pouso Alegre alguns de seus principais jogadores, que permaneceram na Cidade do Galo realizando treinamentos. Para o confronto, o treinador decidiu escalar uma equipe mista.
o Atlético precisa pontuar para seguir vivo na competição e manter chances de classificação para as semifinais do torneio. O Galo soma sete pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A.
À frente do Alvinegro estão o Democrata, que também tem sete pontos, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais, e a URT, líder isolada do grupo com 11 pontos.
Vale lembrar que, no Campeonato Mineiro, apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas semifinais, além do melhor segundo colocado geral. No momento, essa posição pertence ao Pouso Alegre, vice-líder do Grupo B, também com sete pontos, mas à frente nos critérios de desempate em relação aos demais concorrentes.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após empatar por 2 a 2 com o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (28), na Arena MRV. Pelo Campeonato Mineiro, em seu compromisso mais recente, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 2 a 1.
Já o Pouso Alegre chega para a partida após uma dura derrota diante do North. No último sábado (25), o Pousão foi superado por 5 a 2 e acumulou o segundo revés consecutivo, já que, anteriormente, havia perdido por 4 a 3 para o Athletic.
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Preciado, Iván Román, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Scarpa; Reinier e Cuello
Pouso Alegre (Técnico: Danilo)
Anderson, Da Silva, Victão, Xandão e Nunes; Romarinho, Alexandre Pena, Magé, Gabriel Tota, Jhonathan Kauan e De Paula
Pouso Alegre x Atlético-MG
6° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
📍 Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Ronei Candido Alves (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)
