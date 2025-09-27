Atlético-MG conhece datas da semifinal da Sul-Americana; confira

O Atlético-MG já sabe as datas e os horários dos dois jogos com o Independiente del Valle (EQU), válidos pela semifinal da Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou a tabela dos confrontos neste sábado (27). Única equipe brasileira ainda na competição, o time mineiro decidirá a vaga na decisão na Arena MRV.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG campeão? Confira as semifinais da Sul-Americana de 2025

O jogo de ida com os equatorianos está marcado para a terça-feira (21 de outubro). A partida de volta, por sua vez, acontecerá uma semana depois, no dia 28, em Belo Horizonte. Os dois confrontos terão início às 21h30 (de Brasília) e serão transmitidos pelo SBT (TV aberta) e pela ESPN (TV fechada).

A outra semifinal será disputada nos dias 23 e 30 de outubro. Na ida, a Universidad de Chile recebe o Lanús em Santiago, a partir das 19h (de Brasília). A vaga na final será decidida na Argentina, também às 19h. O Paramount+ tem a exclusividade dos dois confrontos.

continua após a publicidade

Calendário de Jogos:

IDA

21/10: Independiente del Valle x Atlético-MG

23/10: Universidad de Chile x Lanús

VOLTA

28/10: Atlético-MG x Independiente del Valle

30/10: Lanús x Universidad de Chile

*Jogos do Atlético-MG serão às 21h30 (de Brasília)

Conmebol também confirma datas da Libertadores

Ainda neste sábado, a Conmebol confirmou as datas e os horários das semifinais da Libertadores da América. O Flamengo, que enfrenta o Racing (ARG), e o Palmeiras, que terá pela frente a LDU (EQU), são os dois representantes brasileiros ainda na disputa.

O time rubro-negro fará a partida de ida no Maracanã na quarta-feira (22 de outubro), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo de volta acontecerá em Avellaneda na quarta-feira seguinte (29), no mesmo horário.

continua após a publicidade

O alviverde paulista, por sua vez, abrirá a semifinal da Libertadores jogando em Quito na quinta-feira (23). Uma semana depois, em 30 de outubro, decide a classificação no Allianz Parque, em São Paulo. Os dois jogos também estão marcados para às 21h30 (de Brasília).

Os jogos do Flamengo terão transmissão em sinal aberto pela TV Globo, enquanto o Paramount+ exibirá o jogo na TV fechada. As partidas do Palmeiras, por sua vez, serão exibidas exclusivamente pela ESPN.