Cuca vê resultado do Atlético-MG como ‘frustrante’

Após o empate do Atlético-MG com o Mirassol por 2 a 2, Cuca avaliou o resultado como "frustrante". O treinador do Galo gostou da partida e via a vitória como encaminhada.

- Eu acho que merecia o resultado melhor, principalmente na segunda etapa, tivemos o controle do jogo, fizemos a virada e acabamos tomando o gol. Tomar um gol assim no final é frustrante, né? Muito frustrante, porque a vitória estava encaminhada, mas mais uma vez a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, que a equipe está desempenhando um bom futebol.

Cuca comentou que se não fosse o último gol sofrido pelo Atlético, todos falariam que foi uma boa partida. O treinador comentou também sobre o pênalti não marcado em Scarpa, onde o árbitro assinalou infração do camisa 10 no início da jogada.

- Hoje, se essa última bola não entra, todos estariam falando que o Galo jogou bem, teve uma vitória muito forte. Foi um jogo muito físico, que a arbitragem optou por deixar o jogo com contatos duríssimos e inexplicavelmente em um lance que ocasionou o pênalti para nós, ele foi chamado e voltou atrás num lance em que 10, 15 bolas iguais ele não deu falta. Isso aí também frustra bastante a gente, mas seguir com a cabeça levantada e melhorando para que no próximo jogo a gente possa descer.

Gol sofrido no final

O Atlético tinha a vitória na mão, mas sofreu o empate nos acréscimos, quando Reinaldo marcou. Cuca lamentou o tento sofrido.

- Tomando o gol aos 48, quando você está com o time montado defensivamente, com uma linha de 5, toma uma bola infiltrada do meio campo direta, uma bola teoricamente fácil de se cortar, que nós não nos posicionamos bem e além disso deixamos o atacante virar de frente. Fomos envolvidos no drible, são erros que custam caro. Ainda assim o Everson defendeu, o Reinaldo acabou fazendo no rebote.