Ingressos de Atlético-MG x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar
Galo recebe o Verdão na próxima quarta-feira (3) na Arena MRV
O Atlético inicia a venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (3), às 21h30, em jogo atrasado da 34° rodada competição nacional. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os preços dos bilhetes foram mantidos em relação aos últimos jogos em casa, iniciando em R$24,90 para sócios Galo na Veia. Além disso a promoção de preço único no setor Inter Norte também segue, ingressos a R$ 29,90. A comercialização tem início nesta sexta-feira (28), às 10h.
Abertura das vendas dos ingressos
28/11 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)
28/11 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)
28/11 – 17h: Prata
28/11 – 19h: Branco / Clubes
28/11 – 20h: GNV da Massa
29/11 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
29/11 – 9h: Público Geral
29/11 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
29/11 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Palmeiras
Confira o preço dos ingressos para a partida:
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira: R$ 102,00
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira: R$ 149,00
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira: R$ 271,00
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira: R$ 347,00
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira: R$ 364,00
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
Torcida Visitante
Início: 29/11 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
