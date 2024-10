Atlético-MG atrasa pagamento por Deyverson, e Cuiabá aciona CNRD

Atlético-MG tem pendência financeira por transferência de Deyverson (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 09/10/2024 - 13:12 • Belo Horizonte

Dois meses após anunciar a contratação do atacante Deyverson, o Atlético-MG não efetuou o pagamento da segunda parcela da compra do jogador ao Cuiabá. Agora, o clube mato-grossense recorre à Câmara Nacional de Resolução de Disputa (CNRD) para solucionar o impasse. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela equipe de reportagem do Lance!

O atleta chegou a Belo Horizonte após o Galo e o Dourado firmarem um acordo no valor de R$ 4,5 milhões. O clube alvinegro pagou a primeira parcela de R$ 500 mil e dividiu o restante em quatro vezes, com a data de pagamento da segunda acordada para o dia 15 de setembro, no mesmo valor. Contudo, o prazo não foi cumprido e o depósito não foi efetuado pelo time mineiro.

O Cuiabá, dois dias após a data prevista do pagamento, notificou o Atlético sobre o atraso, estendendo o prazo de mais 20 dias para o clube quitar a dívida. No entanto, o novo prazo expirou na última segunda-feira (07), o depósito não foi realizado e o Dourado prepara agora uma ação na CNRD.

Atlético-MG terá de pagar valor integral

Como o Atlético não cumpriu o acordo, as parcelas referentes a 2025 pela compra do Deyverson automaticamente também ficam vencidas. Como consequência, o Galo terá que arcar com o valor total da compra de uma só vez, de aproximadamente R$ 4 milhões, com juros e multas.

O Lance! entrou em contato com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que informou que o Atlético procurou o clube mato-grossense para pagar a parcela em atraso e a multa, mas o Dourado não aceitou a proposta. Segurando o dirigente, o Cuiabá irá manter a ação na CNRD.

O Atlético, por sua vez, confirmou que existe uma pendência financeira e declarou que os clubes estão conversando pra solucionar.