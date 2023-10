O Atlético-MG anunciou, nesta quarta-feira (4), o resultado da quarta edição do concurso Manto da Massa, em que torcedores desenham a camisa comemorativa da temporada. Este ano, o uniforme homenageia "São Victor" pelos 10 anos do Milagre do Horto, a defesa de pênalti contra o Tijuana-MEX, que levou o Galo às semifinais da Libertadores.