Rabello voltou à equipe em junho, contra o Fortaleza, e se manteve no time por dois meses até a nova lesão, sofrida no jogo da Libertadores. Agora, o jogador vai ter uma dura disputa pela frente para retornar à titularidade. Felipão tem à disposição Bruno Fuchs, Jemerson e Maurício Lemos, que vem disputando as duas vagas, além de Réver, que pode ser opção vindo do banco.