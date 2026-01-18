Mesmo com titulares, Atlético-MG fica apenas no empate contra a Tombense

Atlético e Tombense ficaram no empate sem gols neste domingo (18), na Arena MRV, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Com maior volume ofensivo e as principais chances do jogo, o Galo tentou impor seu ritmo, mas esbarrou na falta de pontaria do ataque, além da forte e bem organizada marcação do Gavião Carcará.

Como foi o jogo?

Os primeiros minutos de jogo foram de pressão do Atlético. O Galo marcava a saída de bola da Tombense que não conseguia sair do seu campo de defesa. Dudu, no primeiro lance de perigo, bateu dentro da área mas foi bloqueado no último momento.

A partir da metade do primeiro tempo, a Tombense conseguiu equilibrar a partida e passou a criar boas oportunidades para abrir o placar. Em uma das principais chances, Rafinha dominou pela ponta esquerda e finalizou colocado, acertando a trave de Éverson.

Já nos minutos finais da primeira etapa, um lance chamou a atenção e gerou preocupação entre os torcedores atleticanos. O estreante Renan Lodi sofreu uma entrada dura, sentiu dores no tornozelo e precisou de atendimento ainda em campo. Em seguida, o jogador foi reavaliado no vestiário mas voltou para o segundo tempo.

Renan Lodi em Atlético x Tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na volta para o segundo tempo, o Atlético retornou pressionando, e, logo aos dois minutos, desperdiçou uma grande chance de abrir o placar. Bernard invadiu a área e, após a bola sobrar de frente para o gol, finalizou com muita força, mandando por cima.

O Atlético manteve postura ofensiva durante toda a segunda etapa, principalmente a partir dos 30 minutos, quando passou a atuar com um jogador a mais após a expulsão de Wesley, zagueiro da Tombense. Mesmo assim, a falta de pontaria e a forte marcação do Gavião Carcará impediram que o time alvinegro alcançasse a vitória.

Com o resultado, o Galo soma o terceiro empate consecutivo no Campeonato Mineiro e segue sem vencer na competição.

Próximos jogos de Atlético e Tombense

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (21) pela 4° rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético tem o clássico contra o América às 21h30 no Independência, enquanto a Tombense joga em casa contra o North às 19h.

Atlético-MG x Tombense

3° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo (18) às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Wesley - 2x (TOM)

🟥 Cartões vermelhos: Wesley (TOM)

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Natanael (Reinier), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Alan Franco), Igor Gomes, Scarpa (Cuello) e Bernard; Hulk e Dudu.

Tombense (Técnico: Cristóvão Borges)

Matheus Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Rafinha, Dyego; Julio Cesar (Luiz Felipe), Pedro Oliveira (Jupi), Jefferson Renan (Diego Leandro)

🟨 Arbitragem: Daniel da Cunha Oliveira Filho

🚩 Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães