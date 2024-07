Atlético-MG anuncia a contratação de Fausto Vera

Fausto Vera foi anunciado pelo Atlético-MG nesta terça-feira (16) (Foto: Reprodução Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 11:28 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG anunciou, na manhã desta terça-feira (16), a contratação do volante Fausto Vera. O atleta estava no Corinthians e chega ao Galo com vínculo até dezembro de 2027.

Vera foi um pedido do técnico Gabriel Milito. Eles já trabalharam juntos na época de Argentinos Juniors. Para comprar os direitos do jogador, o Galo investiu 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões).

A negociação para a contratação já se arrasta há algumas semanas. Inicialmente, o Galo avançou nos tratos, mas parou na burocracia entre Timão e o clube Argentino.

O volante chegou a ficar sem treinar e se despediu de funcionários e colegas de Timão. No entanto, com o negócio travado, voltou a trabalhar com o elenco. Na última sexta-feira, ele desembarcou em Belo Horizonte para exames médicos e assinar contrato.

Além de Fausto Vera, o Atlético-MG também anunciou nesta janela de transferências os zagueiros Junior Alonso e Lyanco, além do meia Bernard.