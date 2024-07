Bernard usa redes sociais para reagir a possível reestreia pelo Atlético-MG

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG entra em campo nesta terça-feira (16), contra o Juventude, no estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. A partida tem um sabor especial para o meia Bernard, que retorna ao clube após 11 anos. Nas redes sociais, Bernard expressou sua empolgação com a oportunidade de voltar a jogar pelo Atlético. O camisa 20 declarou que está "contando as horas" para o início da partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Treinando há um mês na Cidade do Galo, Bernard é o reforço que está há mais tempo se preparando no centro de treinamento. O técnico Gabriel Milito elogiou o empenho do jogador após a vitória do Galo sobre o São Paulo, na última quinta-feira.

Foto: Gilson Lobo/AGIF

"Ele chegou e transmite uma gana de competir. Quando trazemos jogadores, queremos vê-los no dia a dia, como estão de gana, desejo. Que é um grande jogador, todos sabemos. Além do talento, tem que agregar paixão e fome de conquistar coisas," destacou Milito.

➡️Após gol contra o São Paulo, Paulinho alcança marca histórica pelo Atlético

Ao deixar o Atlético-MG em 2013, Bernard atuava como ponta esquerda. Com o passar dos anos, passou a jogar mais como meia. Milito explicou como pretende utilizar o camisa 20.

"Nos treinos, testamos ele por dentro. É um jogador muito bom tecnicamente, muito rápido. Resolve bem em espaços reduzidos, quando não há tempo. Reforço de muita qualidade. Pode jogar por dentro e por fora," finalizou o técnico.