Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 23:20 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG entra em campo nesta terça-feira (16) contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, e deve ter a reestreia de Junior Alonso, que estava no Krasnodar (RUS). Para a sua terceira passagem pelo clube, o zagueiro foi apresentado e se colocou à disposição do técnico Gabriel Milito.

O Atlético pagou cerca de R$ 6 milhões para ter Junior Alonso de volta. Ele passou pelo Galo entre 2020 e 2021 e conquistou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O defensor retornou em 2022 por empréstimo durante a guerra entre Rússia e Ucrânia e espera um novo período vitorioso.

Junior Alonso está em sua terceira passagem pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

— Estou preparado, vai depender do treinador se quer me colocar ou não. Antes da Copa América, fiz dois amistosos com a minha seleção, estou preparado para a competição — destacou.

— Fiz uma análise porque estava olhando os comentários e muito se falava do ano de 2022, 2021, mas eu cheguei no ano de 2020 joguei com Sampaoli. Individualmente falando, para mim, meu melhor ano é 2020, mas coletivamente foi em 2021 — analisou.

Esforço do Galo para contratar Junior Alonso

Alonso chega ao Atlético após pedido do técnico Gabriel Milito por um zagueiro canhoto. Essa, inclusive, foi a única solicitação do treinador ao fechar contrato com o clube mineiro. O diretor de futebol, Victor Bagy, ressaltou a importância da contratação.

— Com contrato até o final de 2026, investimento importante feito pela SAF, espero que seja um período de grandes conquistas, vitórias e que você (Alonso) possa consolidar ainda mais esse carinho que a torcida tem — disse, na apresentação.