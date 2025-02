Atlético-MG: Hulk explica golaço de falta contra Tombense

O atacante Hulk, do Atlético-MG, está impossível neste início de temporada. Autor dos dois gols do Galo na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, neste sábado (15), no Mineirão, pela semifinal do Campeonato Mineiro, o jogador chegou aos sete na artilharia da competição em seis jogos disputados. Mais do que isso, Hulk foi decisivo em quatro vitórias: 1 a 0 sobre Villa Nova e Athletic e 2 a 0 contra Cruzeiro e Tombense – também fez um na vitória por 3 a 0 sobre o Itabirito.

Na vitória sobre o Tombense por 2 a 0, o destaque foi o golaço de falta, aos 20 minutos do segundo tempo. Uma cobrança da intermediária em que a bola entrou no ângulo esquerdo do goleiro Matheus. Foi o 12.o. gol de falta de Hulk com a camisa do Galo.

- Quando eu olhei, vi que dava para bater por cima da barreira. Olhei que ele fez a barreira para o lado e a bola passava onde estavam nossos jogadores. Era só encaixar o pé na bola. Às vezes, acontece de isolar a bola, mas a gente procura treinar para chegar no jogos e caprichar. Graças a Deus, fui feliz e dedico esse gol a toda massa atleticana, que está sempre aqui nos apoiando – afirmou Hulk, na saída do campo, após ser eleito o melhor jogador da partida.

Sobre esse excelente início de temporada, Hulk fez questão de agradecer a Deus, aos companheiros e à esposa Camila:

- Estou muito feliz e tenho de agradecer a Deus, em primeiro lugar, aos companheiros, que a ajuda deles é fundamental dentro de campo, e à minha esposa, que está sempre me incentivando e mostrando que posso mais. Eu me cobro bastante para estar entregando o meu melhor e, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo como a gente imagina. Claro que nem sempre vou jogar bem. Fico muito feliz por esse início de temporada e espero continuar balançando as redes e levar alegria para toda a massa – comemorou o atacante.

Mais que marcas individuais, Hulk quer títulos na temporada

Hulk também destacou que o objetivo do Atlético-MG em 2025 é maior que desempenhos individuais:

- E mais importante, como sempre estou frisando nas entrevistas, é ganhar títulos. Infelizmente, no ano passado, a gente só bateu na trave e, este ano, pretende ganhar coisas grandes e que possa comemorar coisas grandes – disse.