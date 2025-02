Com gols de Hulk e estreia de Rony, Atlético-MG vence Tombense

O Atlético-MG derrotou o Tombense por 2 a 0, neste sábado (15), no Mineirão, na primeira partida pela semifinal do Campeonato Mineiro. Mais uma vez, o atacante Hulk foi o destaque da partida, com um gol de pênalti e outro de falta, ambos no segundo tempo. Rony, Caio Paulista e Patrick, contratados ao Palmeiras, estrearam no segundo tempo.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Galo pode perder o jogo de volta por um gol de diferença para chegar à final do Mineiro pelo 19o. ano consecutivo. A partida será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, sábado (22) ou domingo (23). O Tombense precisará vencer por dois gols de vantagem para levar a definição para os pênaltis.

O Atlético-MG começou o jogo na pressão, mas o Tombense conseguiu suportar e equilibrar as ações, mas sem ameaçar o gol de Everson. Aos 7 minutos, Cuello arriscou de longe, e Matheus desviou para fora. Na única oportunidade do primeiro tempo, a equipe do interior chegou com o zagueiro Rony, de cabeça, sobre o gol. A melhor chance de gol saiu aos 43 minutos, com Gustavo Scarpa finalizando à direita do gol.

continua após a publicidade

Atacante Rony estreou no Atlético-MG diante do Tombense (Foto: Pedro Souza/Atlético)

No intervalo, o atacante Rony entrou no lugar de Rubens, e o Galo voltou a pressionar. Após escanteio, Cuello abaixou a cabeça numa disputa de bola e foi atingido por Júlio Henrique. O VAR chamou o árbitro de campo, que marcou pênalti. Hulk cobrou aos 12 minutos no canto esquerdo do goleiro Matheus. Oito minutos depois, o atacante ampliou, com um belo gol de falta, de longe, no ângulo esquerdo de Matheus.

Cuello e Deyverson ainda perderam oportunidades de ampliar, enquanto o Tombense chegou duas vezes com perigo, mas não conseguiu diminuir o placar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Jogo da volta entre Tombense e Atlético-MG será em Sete Lagoas

O Tombense optou pela Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para mandar o segundo jogo contra o Atlético-MG pela semifinal do Campeonato Mineiro. A partida será no próximo final de semana e, na segunda-feira (17), a Federação Mineira de Futebol define data e horário. Antes, o Galo estreia na Copa do Brasil terça-feira (18), contra o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 TOMBENSE

CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL - PRIMEIRO JOGO

🗓️ Data e horário: Sábado, 15 de fevereiro de 2025 - 16h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Hulk (12'/2°T) e (20'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Scarpa e Alan Franco (Atlético)

💸 Renda: R$ 1.218.250,27

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 27.342

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick), Gustavo Scarpa (Bernard) e Rubens (Rony); Cuello (Caio Paulista) e Hulk (Deyverson).

TOMBENSE (Técnico: Raul Cabral)

Matheus, Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony e Dudu Mandai; João Vítor (Cleiton), Fabrício Dias e Pedro Oliveira (Luiz Felipe); Jefferson Renan (Mila), Douglas Coutinho (Anderson Ligeiro) e João Pedro (Vinícius Baracioli).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

4️⃣ Quarto árbitro: Jonas Alves Henrique

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira