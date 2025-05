O Atlético-MG tem um novo desafio pelo Brasileirão nesta segunda-feira. O Galo enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe mineira porém vem com muitos desfalques, e um deles é Hulk, principal jogador atleticano, que vai cumprir suspensão.

Nesta temporada, o Atlético ainda não foi derrotado quando Hulk não esteve em campo. Foram seis partidas em que o camisa sete ficou fora até aqui, sendo duas vitórias e quatro empates para os atleticanos.

Os três primeiros jogos que Hulk não atuou, não foi só ele que esteve de fora. Todos os titulares não jogaram. Isso porque o Atlético estava tendo pré-temporada nos Estados Unidos durante o início do Campeonato Mineiro, com isso, as três primeiras rodadas foram feitas por jogadores da base atleticana, foram três empates.

Algum tempo depois, Hulk teve uma lesão que o afastou dos gramados por quase um mês. Nesse período, o Atlético jogou duas vezes e goleou nas duas oportunidades. O Galo venceu o Manaus por 4 a 1 pela segunda fase da Copa do Brasil e o América por 4 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro.

Mais recentemente, Hulk foi poupado de partida contra o Caracas, na Venezuela, pela Sul-Americana. O atacante ficou em Belo Horizonte fazendo trabalhos físicos. O Galo saiu na frente, mas sofreu o empate, trazendo um ponto de volta para casa.

Hulk em treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Provável substituto

Cuca tem algumas opções para substituir o atacante. No Atlético, Hulk é titular incontestável. Para substitui-lo, o treinador atleticano deve mandar um ataque composto por Cuello, Palacios e Rony. Porém, Cuca pode também optar por colocar um homem de meio campo, que seria Bernard ou Igor Gomes.

Júnior Santos, que seria um possível substituto, ainda não pode atuar. O atacante está em reta final de recuperação e pode ser opção para as próximas partidas, mas não para essa.

Com isso, Cuca deve mandar a seguinte equipe para o jogo: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Rômulo e Júnior Alonso; Fausto Vera, Rubens e Scarpa; Cuello, Rony e Palacios.

Confira as informações do jogo entre Juventude e Atlético pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X ATLÉTICO

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)