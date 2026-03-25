⁠Após 'respiro', Atlético-MG terá calendário apertado por três competições: confira compromissos

A sequência do Atlético após a Data Fifa promete ser intensa. A equipe terá cerca de nove dias de preparação durante a pausa para jogos de seleções antes de encarar uma maratona importante em três competições diferentes.

A sequência do Atlético após a Data Fifa promete ser intensa. A equipe terá cerca de nove dias de preparação durante a pausa para jogos de seleções antes de encarar uma maratona importante em três competições diferentes.

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Ao longo do mês de abril, o Galo disputará nove partidas, uma média de quase um jogo a cada três dias. Serão cinco confrontos pelo Campeonato Brasileiro, três pela fase de grupos da Copa Sul-Americana e um pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

A sequência começa no dia 2 de abril, fora de casa, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Já o último compromisso do mês será como visitante diante do Cienciano, no Peru, pela competição continental. Poucos dias depois, já em maio, o Galo ainda terá pela frente o clássico contra o Cruzeiro, também pelo Campeonato Brasileiro.

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No cenário nacional, a equipe soma oito pontos em oito jogos e ocupa a 13ª colocação na tabela . Na Copa Sul-Americana, o clube está no Grupo B, ao lado de Cienciano (Peru), Puerto Cabello (Venezuela) e Juventud (Uruguai) . Já na Copa do Brasil, o adversário será o Ceará, em confronto de ida e volta que vale vaga nas oitavas de final do torneio.

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Calendário completo do Atlético em Abril

02/04 - Chapecoense x Atlético às 19h – 9ª rodada do Brasileirão

05/04: Atlético x Athletico-PR às 17h30– 10ª rodada do Brasileirão

08/04: Puerto Cabello-VEN x Atlético às 23h – 1ª rodada fase de grupos Sul-Americana

12/04: Santos x Atlético (a definir) – 11ª rodada do Brasileirão

16/04: Atlético x Juventud (URU) às 19h – 2ª rodada fase de grupos Sul-Americana

19/04: Coritiba x Atlético (a definir) – 12ª rodada do Brasileirão

22/04 ou 23/4: Atlético x Ceará (a definir) - Jogo de ida Copa do Brasil

26/04: Atlético x Flamengo (a definir) – 13ª rodada do Brasileirão

29/04: Cienciano (PER) x Atlético - 3ª rodada fase de grupos Sul-Americana

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