Após empate do Atlético-MG, Milito projeta recuperação de jogadores

Gabriel Milito mostrou satisfação com a postura do grupo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 03:45 • Belo Horizonte (MG)

Após o empate em 1 a 1 diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (16), o técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, mostrou satisfação com a postura do grupo, mesmo com um elenco bastante modificado. Com 12 desfalques, o técnico levou a campo jogadores que tinham pouca minutagem na temporada, entre jovens e estreantes.

➡️Em noite inspirada, Fausto Vera garante empate do Atlético-MG

Na visão do treinador alvinegro, o Galo foi superior em muitos momentos, e o bom desempenho dos atletas - mesmo com a falta de entrosameno pelo time alternativo - não surpreendeu a comissão técnica.

- Eu tinha certeza que eles estavam preparados para jogar da maneira que fizeram. Viemos para ganhar. Fomos para o intervalo perdendo de 1 a 0 de forma injusta. No segundo tempo, empatamos rapidamente. Depois, logicamente, o jogo mudou bastante com as duas expulsões (do Fortaleza) e tivemos chances claras para ganhar o jogo e chegar nos três pontos. A atuação do time foi muito boa coletivamente e individualmente - declarou Milito.

Estreante da noite, o jovem da base Caio Maia teve a oportunidade de atuar pelo time profissional do Atlético pela primeira vez em sua carreira.

Questionado a respeito do desempenho do cria do Galo, o treinador ressaltou a boa atuação do atacante, mas destacou que ainda há muito trabalho pela frente.

- É um atleta jovem que treina com a gente. Foi necessário contar com ele no jogo de hoje. É um jogador muito veloz, que corre bem nos espaços. Precisávamos disso. Foi o primeiro jogo dele, e foi bem. Teve situações, foi profundo, participou da expulsão. Acho que ele deveria estar contente com a estreia, mas não pode se conformar com isso. É um começo. Tem que trabalhar muito para tentar ficar com a gente e tentar, também, ter chances quando tivermos todo o time completo.

Confronto contra o Vasco

O Galo se prepara agora para enfrentar o Vasco, no próximo dia 19, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Milito chega para a partida com a vantagem de 2 a 1 no placar e a preocupação na recuperação de alguns atletas que integram o departamento médico, como os laterais Rubens e Guilherme Arana.

- A evolução dos dois jogadores estão boa. Estão trabalhando com os fisioterapeutas todos os dias no clube, para chegar primeiro ao jogo do Vasco e depois na semifinal da Libertadores. Eu tenho fé de que eles estarão. Vamos voltar hoje a Belo Horizonte e treinaremos à tarde para termos mais certeza. Vamos conversar com eles, com o corpo médico para ver se podem estar aptos a jogar. Se estiverem, será muito positivo para nós - garantiu o técnico argentino.