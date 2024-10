Jovem da base faz estreia pelo Atlético-MG e é elogiado por Milito

Caio Maia em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 01:32 • Belo Horizonte (SP)

No empate do Atlético-MG diante do Fortaleza em 1 a 1, nesta quarta-feira (16), mais um cria do Galo teve a oportunidade de estrear pelo time profissional do clube mineiro. O atacante Caio Maia, de 19 anos, vem das categorias de base do clube e foi acionado por Gabriel Milito aos 25 minutos da etapa final.

Se a primeira impressão é a que fica, o jovem mostrou um belo cartão de visitas para a torcida atleticana. Principal novidade na lista de relacionados de Milito para a partida, Caio Maia entrou na vaga do colombiano Brahian Palacios, atuou pela ponta esquerda e mostrou personalidade.

Com boa movimentação entre as linhas defensivas do Fortaleza, o cria recebeu dois passes de Robert e, em um deles, deixou Tinga para trás, foi derrubado pelo lateral-direito do Leão, que, em seguida recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No lance seguinte, em falha da defesa do Fortaleza, Maia entrou livre na área e finalizou, para a defesa de João Ricardo.

O técnico argentino elogiou a estreia do atacante e o bom desempenho do atleta em meio a um time alternativo e sem tanto entrosamento.

- É um atleta jovem que treina com a gente. Foi necessário contar com ele no jogo de hoje. É um jogador muito veloz, que corre bem nos espaços. Precisávamos disso. Foi o primeiro jogo dele, e foi bem. Teve situações, foi profundo, participou da expulsão - declarou Milito.

O jovem foi vice-campeão estadual e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes já marcou dois gols pelo Galo, nas três partidas disputadas pelo time mineiro.