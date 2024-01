Hulk chegou ao Atlético-MG em 2021, após anos no futebol chinês, onde recebia um dos melhores salários do futebol mundial. O atacante, apesar do bom tempo defendendo a camisa da Seleção Brasileira, era, de certa forma, desconhecido dos torcedores no país onde nasceu. O início da carreira do paraibano no Brasil foi muito breve, e foi na Europa que ganhou reconhecimento.