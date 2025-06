Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 27/06/2025

Esta sexta-feira (27) seria a data de reapresentação do elenco do Atlético-MG. Porém, o clube fez um combinado com os atletas. Caso o time vencesse os dois últimos jogos antes da pausa para o Super Mundial, a folga aumentaria. Com isso, o elenco atleticano se apresenta na segunda-feira (30).

Agenda

Os jogadores do masculino do Atlético seguem de folga. Lyanco é a única presença que vem aparecendo na Cidade do Galo por enquanto, e é provável que esteja no CT atleticano nesta sexta-feira (27).

Galinho

O Galinho, equipe sub-20 do Atlético, tem treino ás 8h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (27). A atividade será na Cidade do Galo.

O treino será em um horário mais cedo para que o time viaje ainda na parte da manhã desta sexta. O Atlético vai para Manhuaçu (cidade mineira que fica a um pouco mais de 280 quilomêtros de Belo Horizonte), onde vai enfrentar o Boston City, pelo Campeonato Mineiro da categoria.

Feminino

As Vingadoras terão atividades normais nesta sexta-feira, e não serão na Vila Olímpica. A equipe feminina do Atlético treina na Cidade do Galo pela parte da manhã.

Manto da Massa

Neste dia, 27 de junho, mas em 2021, terminavam as inscrições do segundo Manto da Massa. Concurso criado pelo Atlético, onde a torcida atleticana desenhava e votava em uma camisa para o clube.

Na ocasião a vencedora foi a camisa criada por Lucas Adriano de Sousa, morador de Divinópolis. O design foi de uma camisa com o mapa de Minas Gerais estampado.

A pré-venda mostra que o sucesso do Manto da Massa será repetido, assim como foi na edição de 2020 (Divulgação/Atlético-MG)

