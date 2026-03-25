118 anos do Atlético-MG: Entre frustrações recentes e a busca pelo protagonismo e reascensão

Nesta terça-feira, 25 de março, o Clube Atlético Mineiro completa 118 anos de uma história marcada por conquistas, tradição e momentos inesquecíveis. Ao longo de sua trajetória, o clube construiu uma identidade forte no futebol brasileiro, mas vive atualmente um período de desafios, especialmente na busca por retomar o protagonismo no cenário nacional e continental.

Nesta terça-feira, 25 de março, o Clube Atlético Mineiro completa 118 anos de uma história marcada por conquistas, tradição e momentos inesquecíveis. Ao longo de sua trajetória, o clube construiu uma identidade forte no futebol brasileiro, mas vive atualmente um período de desafios, especialmente na busca por retomar o protagonismo no cenário nacional e continental.

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O auge recente veio em 2021, com um time memorável liderado por Hulk, que encerrou um jejum de 50 anos ao conquistar o Campeonato Brasileiro, além de levantar a Copa do Brasil pela segunda vez. Aquele elenco parecia consolidar o Atlético de vez como potência dominante no país, no entanto, nos anos seguintes o clube não conseguiu se manter nas prateleiras de cima.

Apesar de continuar competitivo, o clube passou a acumular frustrações em momentos decisivos. Foram três finais em dois anos, um sinal de força, mas também de oportunidades desperdiçadas. O olhar dual, o copo meio cheio, pela presença constante nas decisões, ou meio vazio, pelos títulos que escaparam.

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Em 2024, o Atlético chegou às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, com a chance clara de retomar o topo do futebol brasileiro e sul-americano. Porém, acabou derrotado pelo Flamengo na decisão nacional e pelo Botafogo na continental, esta última de forma ainda mais dolorosa, já que o adversário jogou praticamente toda a partida com um jogador a menos.

Em 2025, nova oportunidade. O Galo alcançou a final da Copa Sul-Americana, com a chance de salvar duas temporadas e garantir retorno à Libertadores. Mais uma vez, o desfecho foi frustrante: derrota nos pênaltis e mais um título perdido.

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Paralelamente, o desempenho no Campeonato Brasileiro ficou em segundo plano. A consequência foi preocupante: o clube flertou com a zona de rebaixamento por dois anos consecutivos, gerando apreensão na torcida. Ainda assim, conseguiu se manter na elite e agora busca reorganização para evitar novos riscos.

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A esperança do Atlético para 2026

Para 2026, o Atlético inicia um novo ciclo com a missão clara de reconstruir sua competitividade. O planejamento começou de forma turbulenta, com início irregular e a saída de Jorge Sampaoli, mas ganhou novo rumo com a chegada do técnico Eduardo Domínguez.

A principal meta da temporada é não negligenciar o Campeonato Brasileiro. A diretoria e a comissão técnica já deixaram claro que a prioridade é fazer uma campanha sólida, visando a classificação para a Libertadores. Ao mesmo tempo, as competições de mata-mata seguem como caminhos importantes: o clube disputa a Copa do Brasil e a fase de grupos da Sul-Americana.

Aos 118 anos, o pedido do torcedor é claro: ver o Galo novamente protagonista, brigando por títulos e retomando seu espaço entre os grandes do futebol brasileiro e sul-americano.