Vitória não vence o Atlético-GO desde 2017; relembre!

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 13:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-GO e Vitória se enfrentam neste domingo (25), pela 25ª rodada do Brasileirão. Ao lado do Dragão, uma escrita de sete anos: não perde para o rival desde 2017.

A última vitória do Vitória aconteceu na 12ª rodada do Brasileirão de 2017, com gols de André Lima, aos 37 do primeiro tempo, e William Correia, aos 43. Andrigo descontou para o Dragão. No fim do campeonato, o Atlético-GO acabou rebaixado na lanterna, enquanto o Vitória escapou na última rodada, em 16º.

Atlético-GO e Vitória se enfrentaram, ao todo, em 16 jogos na história. O Dragão venceu cinco confrontos, enquanto o Rubro-Negro conquistou três vitórias. O empate é o resultado mais comum, com oito ocorrências. No último encontro entre os dois, no Brasileirão deste ano, no Barradão, vitória do Atlético-GO por 2 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VITÓRIA

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Antônio Acciolya, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Edina Batista (FIFA/SP);

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano, Marcão e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Janderson, Campbell e Luiz Fernando.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira, Filipe Machado; Carlos Eduardo, Osvaldo e Alerrandro.