No próximo domingo (10), o Juventude encontra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B. Em caso de vitória, a partida pode marcar o retorno do Jaconero ao topo da tabela entre os quatro melhores da competição. No momento, o clube está invicto há quatro jogos e ocupa a sexta colocação, com 44 pontos, um atrás do Novorizontino.



Contudo, um fator preocupante para o Juve é a participação de seu principal jogador, Nenê. Após contratura na panturrilha, o camisa 10 já ficou de fora no jogo contra a Chapecoense, no dia 31 de agosto, e segue em processo de recuperação.



Importante peça para o time, Nenê participou de 22 confrontos com a camisa alviverde na competição e soma sete gols marcados e quatro assistências, sendo responsável direto por mais de 40% dos gols do grupo.



Com bom desempenho na temporada, o técnico Thiago Carpini tem 70% de aproveitamento sob o comando do clube caxiense. O Juventude também se programa para enfrentar o CRB no dia 16 e o Avaí no dia 25, nas rodadas seguintes.



- Sem dúvidas, temos como grande objetivo alcançar o topo máximo da tabela para conseguirmos retornar à Série A. Para isso, vamos investindo na melhoria da nossa estrutura, no estádio e no Centro de Treinamento, o que consideramos fator importante para que essa meta seja alcançada. Hoje, possuimos uma das melhores instalações dentre os clubes do interior do país, e queremos sempre mais - comenta Fábio Pizzamiglio, Presidente do Juventude.