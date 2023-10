Airton vem sendo um dos jogadores do Atlético-GO mais utilizados nesta temporada. Até o momento, o atacante participou de 40 partidas, sendo o sexto atleta do atual elenco que mais entrou em campo pelo Dragão em 2023. O jogador destacou o foco da equipe em busca do acesso para a elite do futebol nacional, demonstrando cautela e pés no chão, mas reafirmou que o foco do grupo é a vaga no G-4.