A boa atuação do América-MG no empate por 1 a 1 com o Flamengo, teve sentimentos mistos na equipe e no torcedor, pois até 49 minutos do segundo tempo, o Coelho estava vencendo o jogo e quase saiu do Maracanã com a vitória, que lhe deixaria mais perto de sair da zona do rebaixamento.