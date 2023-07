Os duelos em questão do Coelho pelo Brasileirão são diante do Bahia e Goiás, nos dias 5 e 12 de agosto, respectivamente nos dois primeiros sábados do mês. E como não haveria um intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas do alviverde, exigido pelo regulamento da própria CBF, as datas dos jogos serão alteradas.