Lisca deixou boas lembranças a torcida, levando a equipe até a semifinal da Copa do Brasil em 2020, quando acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, e além disso, foi responsável pela melhor campanha do Coelho na competição.O téncico também estava no comando do time na campanha do vice-campeonato da Série B, e fez parte do acesso do América-MG na Séria A.