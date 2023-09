- Quero pedir desculpas ao Ramon, árbitro do jogo. Venho pedir desculpas. Eu me equivoquei, precipitei em expor sentimento, sem me basear em nada, em período que a gente vive no futebol numa perda de credibilidade, até pelos escândalos com manipulação de resultados. Nós, como protagonistas do futebol, que a gente tem que refazer e retomar a confiança, a minha fala vem totalmente contra, num teor de desconstruir tudo que eu prego - disse o volante à TV Bandeirantes.